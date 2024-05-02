رئيس مياه المنوفية يجتمع بعدد من المحصلين والقراء بكافة مناطق الشركة

عقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعا بعدد من القراء والمحصلين بجميع الأفرع بحضور رئيس القطاع التجارى .

وناقش، خلال الاجتماع آلية رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والاهتمام بأخذ قراءات صحيحة والعمل علي رفع نسبة التحصيل لضمان استدامة تقديم الخدمات بصورة مميزة للمواطنين،

ووجه، بضرورة تنشيط نسب التحصيل والنهوض بمستوى أداء المحصلين وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد لرفع نسب التحصيل والتواصل الدائم مع مدير الإيرادات لتذليل كافة العقبات .

وأكد ضرورة قيام كل فرد بمهام عمله على أكمل وجه، موضحا أن هدفنا الأول المواطن والعمل على تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطن .