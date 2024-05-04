محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفيات الرمد والحميات

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المنشآت الطبية والمستشفيات لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الاطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية للتأكد على جاهزية المستشفيات بنطاق المحافظة ، تزامناً مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم ، رافقه خلالها نائبه محمد موسي ، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، هناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم ، والدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية ، والدكتور محمد سلامة مدير عام المستشفيات ، الدكتور إبراهيم البديوي مدير مستشفى الرمد ، الدكتور حسين محمد مدير مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي و الكبد بشبين الكوم .

حيث استهل محافظ المنوفية جولته بتفقد العيادات الخارجية لمتابعة انتظام سير العمل بمستشفى رمد شبين الكوم ، وأجرى المحافظ حواراً مع عدد من المرضى اطمئن خلاله على مستوى نوعية الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم الاستقبال والرسوم المحصلة للوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لهم لضمان تقديم خدمات طبية أفضل ، وأثناء المرور تلاحظ وجود زحام شديد على العيادات الخارجية وعلى الفور أمر المحافظ بزيادة عدد العيادات الخارجية وتزويدها بالأطقم الطبية اللازمة لاستيعاب تزايد الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى حفاظاً على صحة المواطنين وحقوقهم وضمان التعامل اللحظى مع أية طوارئ .

كما تفقد محافظ المنوفية مجمع الصيدليات وإستمع من مدير المسشتفى لشرح وافي عن اّلية العمل وقوة الاطقم الطبية وحجم تردد الحالات ، وخلال تفقده قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية علي عمال النظافة والأمن بالمستشفى دعماً لهم .

