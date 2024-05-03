محافظ المنوفية: 47 مليون جنيه جملة الاستثمارات بمركز بركة السبع

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن جملة الاستثمارات بمشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة بركة السبع للعام المالي 2023/2024 بلغت 47 مليون جنيه ، تضمنت رصف وتطوير عدد من الطرق الرئيسية والفرعية، وإنشاء أسوق ومواقف نموذجية جديدة ، وتدعيم الوحدات المحلية، ودعم وصيانة منظومة الإنارة ، والحملة الميكانيكية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في تغيير واقعهم إلى الأفضل تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل.

وتابع محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بشتى القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية لدفع منظومة العمل وتسريع معدلات الإنجاز، موضحاً بانه تم الانتهاء من رصف وتطوير شارع غبريال من طريق شنتنا الحجر بطول 650م ورصف المربع السكنى بمنطقة عبدالمنعم رياض ومنطقة النصر ومساكن السيد نصر ببلاط الإنترلوك .

كما تم الانتهاء من رصف شارع ترعة البهجى بمنطقتى الحد البحري بمنطقة ديا الكوم بطول 1200م ، واستكمال رصف المربع السكنى بمناطق محيى المهدى – منطقة مسجد العراقي – منطقة سيدى إسماعيل – الجمعية الشرعية – منطقة جمال عبدالناصر بطول 1500.

فيما تم الانتهاء من رصف وتطوير المربع السكنى منطقة بورسعيد الجهة الشرقية ومنطقة مدرسة أبو بكر الصديق ، وجارى أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع المقابر بمدينة بركة السبع، وذلك خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية لمشروعات الطرق لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحقيق السيولة المرورية اللازمة.