بدء استقبال ملفات التصالح وفق القانون الجديد يمدينة الشهداء الثلاثاء

أعلن طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، خلال اجتماع مسائي اليوم عن الاستعداد لبدء العمل وتلقي ملفات التصالح على مخالفات البناء وفق القانون الجديد الثلاثاء المقبل بحضور نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات القروية.

وأكد أبو حطب رفع درجة الاستعداد القصوى بالمركز التكنولوجي والوحدات القروية لاستقبال ملفات التصالح الجديدة أو لاستكمال الملفات القديمة وفق القانون الجديد ولائحته التنفيذية.

وشدد رئيس المدينة على عدم قبول أي ملف غير مستوفي لجميع المستندات التي ينص عليها القانون مؤكداً على مراجعة القانون واللائحة بدقة وحفظ مواده والمخالفات التي يسمح القانون بالتصالح عليها والحالات الغير مسموح لها بالتصالح، والأسعار المقررة للمتر المربع والتي تتحدد وفقاً لطبيعة المنطقة واتساع الشارع، وذلك للعمل بوتيرة سريعة دون أخطاء وإفادة المواطن والرد الفوري على جميع التساؤلات.

وقال أنه تم تشكيل لجنة لكل وحدة قروية تتواجد بالمركز التكنولوجي يومياً أثناء تلقي الملفات من المواطنين لفحصها والتأكد من استيفائها لجميع الأوراق المطلوبة، لضمان سرعة العمل وانهائه وفق الموعد المقرر.

وأشار رئيس المدينة إلى أن التصالح على الأبنية المخالفة خارج الحيز العمراني سيكون حتى ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ وهو التاريخ الموافق لآخر مسح جوي تم إجراؤه، وبالنسبة للمخالفات داخل الحيز العمراني سوف يكون التصالح للأبنية حتى ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣، ولن يتم قبول أي طلبات للأبنية التى تم إنشاؤها بعد تلك التواريخ.