محافظ المنوفية يتفقد مشتل نباتات الزينة بحي شرق شبين الكوم

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مشتل المحافظة لنباتات الزينة على مساحة 2 فدان أحد المشروعات الإنتاجية الهامة بالمحافظة، وذلك لمتابعة ألية منظومة العمل والوقوف على الوضع العام للمشروع ، بحضور عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم.

ولاحظ المحافظ وجود إهمال لبعض الشتلات والزراعات، ونباتات الزينة والأشجار وعلى الفور وجه إنذارًا شديد اللهجة لمدير إدارة الحدائق بضرورة الاعتناء بالمشتل كونه مشروع خدمي إنتاجي وأحد مشروعات التنمية الاقتصادية والخدمية للمحافظة ، موجهاً بتخفيضات على الشتلات تصل إلى 50 % على جميع لمدة شهر ووضع خطة تسويقية بأسعار تنافسية لتساهم في التسويق لمنتجات المشتل وتحصيل عوائد مادية للمحافظة تساهم فى دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وجه محافظ المنوفية بإعداد منافذ لبيع منتجات المشتل بكافة مراكز ومدن المحافظة ، وذلك في إطار تعظيم الموارد الذاتية وتنميتها واستغلالها لضخ عائد إقتصادي يعود بالنفع العام على المشروعات التنموية ، وفي لفتة طيبة قام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية علي عمال المشتل دعماً لهم.

كما وجه المحافظ رئيس حي شرق بضرورة إزالة الحشائش والبوص من على جانبي بحر شبين بمنطقة كوبري مليج حفاظا على المظهر الحضاري والصحة العامة وسلامة البيئة بالمنطقة.

IMG-20240503-WA0031

IMG-20240503-WA0032

IMG-20240503-WA0030

IMG-20240503-WA0033

IMG-20240503-WA0034

IMG-20240503-WA0029

IMG-20240503-WA0028

IMG-20240503-WA0027

IMG-20240503-WA0026