ضبط شخص بسبب إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى "غير مرخص" - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، لمنح شهادات فى عدة مجالات مدعياً كونها معتمدة من إحدى الجامعات والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (مالك ومدير الكيان- مقيم بمحافظة القاهرة) وعثر بحوزته على (عدد من نماذج الشهادات والمستندات "المزورة" المنسوب صدورها لإحدى الجامعات - ختم أكلاشيه - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.