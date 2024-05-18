مستشار الرئيس الفلسطيني: ستتوقف الحرب إذا أرادت أمريكا

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أمريكا تتحمل كامل المسؤولية عن "محرقة" غزة بسبب دعمها للعدوان الإسرائيلي وإمداده بالمال والسلاح والصواريخ والقنابل الفتاكة وتوفير الحماية لدولة الاحتلال أمام المؤسسات الدولية والقانونية، مؤكدا أن الحرب ستتوقف إذا أرادت أمريكا وعلى الدول العربية تغيير لغة الضغط.

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أمل الحناوي، أن الولايات المتحدة تتحمل وزر جميع الضحايا من أبناء شعبنا الذين تقتلهم آلة البطش الإسرائيلية عبر عدوانها المستمر على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، ويجب تغيير لغة الخطاب مع الولايات المتحدة والحديث معها بأسلوب لا تفهم غيره وهو لغة المصالح

وأوضح أن واشنطن وربيبتها "اسرائيل" لا تقيمان وزناً أو اعتباراً لا للأخلاق ولا للقانون الدولي والطريقة الوحيدة القادرة على إجبار واشنطن للإنصياع للإرادة الدولية واتخاذها قراراً بوقف العدوان هي الضغط عليها من خلال مصالحها المنتشرة في دول العالم الإسلامي.