مقتل شخصين في زلزال بمدينة كاشمر الإيرانية

شهدت مدينة كاشمر، الواقعة في محافظة خراسان رضوي شمال شرقي إيران، اليوم الثلاثاء، زلزالًا بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر.

وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلن مركز بحوث الزلازل التابع لمعهد الجيولوجيا بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ورغم أن الهزة الأرضية لم تستمر طويلًا، فإنها كانت كافية لإثارة الذعر بين الأهالي.

وأسفر الزلزال عن وفاة شخصين، ما أضاف إلى الحزن والقلق في المنطقة المتضررة.

في هذا السياق، أشار علي موسوي، مساعد حاكم مدينة "تربت حيدرية" للشؤون المدنية، إلى أن ثلاثة فرق تقييم قد تم إرسالها إلى موقع الزلزال بهدف تقييم الوضع وتقديم المساعدة اللازمة.