تعادل إيجابي مثير بين زد وفاركو في الدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مبارة فريق فاركو امام مضيفه فريق زد، بهدفين لكل فريق فى اللقاء الذي جمع الفريقين منذ قليل ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الممتاز للموسم الحالي

بهذه النتيجة رفع زد رصيده للنقطة 38 بينما رفع فاركو رصيده للنقطة 22

جاءت المباراة قوية بين الفريقين وتقدم فريق زد عن طريق المهاجم شادي حسين فى الدقيقة 34 واحرز لاعب فاركو عمرو ناصر هدفين فى الدقيقة 49 والدقيقة 74 وينجح زد فى احراز هدف التعادل فى الوقت المحتسب بدل الضائع

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

تشكيل زد

وعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي زد إف سي، التشكيل الرسمي لفريقه في مباراة فاركو، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد - محمد إسماعيل - محمد أشرف - مصطفى العش.

خط الوسط: أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا - بيتر زيلو موتوموسي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين - مصطفى سعد ميسي.

بينما كان تشكيل فاركو تحت قيادة حمد خطاب، المدير الفني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جيفيرسون إنكادا - أحمد عوض - محمود البدري - ياسين مرعي - جابر كامل.

خط الوسط: محمود عماد - عمرو ناصر - محمد فخري.

خط الهجوم: أحمد شريف - محمود جهاد.