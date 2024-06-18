ads
الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يتابع سير عمل المحطات البترولية في إجازة العيد

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع سير عمل المحطات البترولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع  اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، تنفيذ رؤساء الوحدات المحلية  تكليفه بمتابعة محطات المواد البترولية ، وتوافر الأرصدة البترولية خاصة خلال فتره عيد الأضحى المبارك.

وف هذا السياق تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي، اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك مجهودات إدارة التموين برئاسة عبد الحكيم محمد عبد الحكيم للتأكد من أرصدة المواد البترولية في محطات البنزين والتصدى بكل حسم للمخالفين 
وأكد رئيس المركز أن ادارة التموين مستمرة في متابعة محطات المواد البترولية بمركز مطاي، والتحقق من أرصدة المواد البترولية.

FB_IMG_1718736009177
FB_IMG_1718736009177
FB_IMG_1718736006769
FB_IMG_1718736006769
FB_IMG_1718736001883
FB_IMG_1718736001883
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المواد البترولية أيام عيد الأضحى المبارك ثالث أيام عيد الأضحى المبارك رؤساء الوحدات المحلية محطات البنزين مدينة مطاي