محافظ المنيا يتابع سير عمل المحطات البترولية في إجازة العيد

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، تنفيذ رؤساء الوحدات المحلية تكليفه بمتابعة محطات المواد البترولية ، وتوافر الأرصدة البترولية خاصة خلال فتره عيد الأضحى المبارك.

وف هذا السياق تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي، اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك مجهودات إدارة التموين برئاسة عبد الحكيم محمد عبد الحكيم للتأكد من أرصدة المواد البترولية في محطات البنزين والتصدى بكل حسم للمخالفين

وأكد رئيس المركز أن ادارة التموين مستمرة في متابعة محطات المواد البترولية بمركز مطاي، والتحقق من أرصدة المواد البترولية.

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