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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. تركيا تسحق جورجيا بثلاثية

تركيا
تركيا
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سحق منتخب تركيا نظيرة جورجيا، بثلاثة لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب " سيغنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

أحرز رباعية اللقاء اللاعب ميرت مولدر فى الدقيقة الـ 25 للمنتخب التركى، بينما جاء الثانى والثالث عن طريق اللاعب أردا جولر وكريم أكتورك أوغلو فى الدقائق 65 و 90، بينما جاء هدف منتخب جورجيا عن طريق اللاعب جيورج ميكوتادزي فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يحصد المنتخب التركى اول ثلاث نقاط فى المجموعة السادسة والتى تضم جورجيا والبرتغال والتشيك.

يورو 2024 تركيا تركيا وجورجيا أمم أوروبا