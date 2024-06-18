إزالة 12 حالة تعد على أراضي زراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذ رؤساء الوحدات المحلية بالمنيا لتعليماته خلال أيام عيد الأضحى بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

حيث شنت الوحدات المحلية بمدن المنيا حملة مكبرة اليوم الثلاثاء لإزالة أي تعديات بالبناء المخالف أسفرت عن إزالة 12 حالة تعد تم إزالتها جميعا في المهد

حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة ابوقرقاص جنوب المنيا برئاسة المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص بإزالة عدد ٦ حالات تعدى بمدينة ابوقرقاص و بقرية بنى موسى وقرية اتليدم مركز ابوقرقاص على اراضى زراعية والتحفظ على معدات البناء اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك .

وكانت الحملة تحت إشراف حسن صلاح رئيس الوحدة القروية بنى موسى وإمام نجيب رئيس قريه اتليدم .

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز و مدينه أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

على الجانب الآخر تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغه حملة لإزالة وإيقاف تعديات البناء المخالف بالمدينه والقري تحت إشراف حسن محمد السيد نائب رئيس المركز وبحضور أحمد سمير رئيس مجلس قروي ابا وحسن عبدالله رئيس حي شرق .



وأسفرت الحملة عن إزالة وايقاف عدد ٦ حالات تعدى بالبناء علي ارض زراعية بحي شرق وقرية ابا كما تم التحفظ على بعض من ادوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

FB_IMG_1718736515318

FB_IMG_1718736507536

FB_IMG_1718736512719

FB_IMG_1718736504480

FB_IMG_1718736500990