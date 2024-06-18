الأهلي يهزم الاتحاد السكندري بهدف "كهربا" ويواصل الزحف نحو القمة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مهما على نظيره الاتحاد السكندري بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب في الدوري الممتاز.

جاء هدف كهربا في الدقيقة 68 من بداية اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيده الاتحاد السكندري عند 36 نقطة في المركز السابع

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن الجولة 26 من الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا.

على الجانب الآخر جاء تشكيل الاتحاد بقيادة مدربه طارق العشري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح وإسلام أبو سليمة ومحمود شبانة، وسيف تقا وأحمد عيد.

خط الوسط: خالد الغندور وعمرو صالح ومورو ساليفو وكريم الديب.

خط الهجوم: بواتينج