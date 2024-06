"Inside Out 2" يحقق أرقاما قياسية بشباك التذاكر العالمية

بعد ما يقارب 10 سنوات على عرض الجزء الأول، طرحت استديوهات "ديزني" و"بيكسار" الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "Inside Out" من بطولة صوت النجمة آيمي بوهلر، والذي استطاع أن يحطم مجموعة كبيرة من الأرقام القياسية بشباك التذاكر (داخل الولايات المتحدة الأمريكية)، وكذلك في شباك التذاكر العالمي.

جمع الفيلم، والذي يسلط الضوء على مجموعة من المشاعر الإنسانية الجديدة، إيرادات كلية بلغت 295 مليون دولار على مستوى العالم، محققا منها 155 مليونا في صالات السينما الأمريكية، ليسجل بذلك أكبر افتتاحية بشباك التذاكر الأمريكي خلال العام الجاري.

واعتبر موقع "فارايتي" هذه البداية بمثابة انتصار كبير لصالات السينما المحلية، حيث كانت مبيعات التذاكر متخلفة كثيرًا عن عام 2023، إلى جانب أن استديوهات "بيكسار" التي كافحت لاستعادة لمسة شباك التذاكر منذ فيروس كورونا، تجاوزت التوقعات بكثير وحققت العديد من الأرقام القياسية الافتتاحية في عطلة نهاية الأسبوع.

في شباك التذاكر الأمريكي، سجل الفيلم أعلى افتتاحية له هذا العام، متجاوزًا فيلمي "Dune: Part Two" (82.5 مليون دولار) و"Godzilla x Kong: The New Empire" (80 مليون دولار). كما يعتبر الإصدار الوحيد لعام 2024، والأول منذ فيلم "Barbie" الصادر في يوليو الماضي، والذي تتجاوز افتتاحيته أكثر من 100 مليون دولار.

بجانب الأرقام السابقة، سجل الفيلم ثاني أكبر افتتاحية لعمل رسوم متحركة على الإطلاق، بعد الجزء الثاني من فيلم "Incredibles 2" (182.7 مليون دولار) عام 2018. كما سجل ثاني أكبر افتتاحية في تاريخ استديوهات "بيكسار"، خلف فيلم "Incredibles 2"، ورابع أفضل افتتاح لفيلم ذات تصنيف "PG" بعد فيلم "The Lion King" لعام 2019 (191 مليون دولار)، و"Incredibles 2" و"Beauty and the Beast" لعام 2017 (174 مليون دولار).

على المستوى العالمي، بلغت إيرادات الفيلم بالسوق الأجنبية 140 مليون دولار، مدفوعا بإيراداته في المكسيك بـ 30.2 مليون دولار، تليها كوريا بـ 14.9 مليون دولار، والمملكة المتحدة بـ 13.9 مليون دولار، وألمانيا بـ 8.1 مليون دولار، والفلبين بـ 6.7 مليون دولار. وفي انتظار عرضه في الأسواق الكبرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والصين واليابان.

ومن الأرقام القياسية التي حققها الفيلم خارج أمريكا، أنه أصبح أكبر افتتاحية عطلة نهاية أسبوع دولية في التاريخ، متجاوز مغامرة ديزني لعام 2019 "Frozen 2" (135 مليون دولار)، وثاني أكبر ظهور على الإطلاق في أمريكا اللاتينية، بعد ملحمة "ديزني/مارفل" الملحمية "Avengers: Endgame". كما سجل أفضل بداية على الإطلاق في الأسواق الصغيرة بما في ذلك كولومبيا وتركيا وباراجواي، ومن بين الخمسة الأوائل في المكسيك والأرجنتين وتشيلي وأوروجواي واليونان وبيرو، ورابع أكبر افتتاح رسوم متحركة لـ "Imax" على مستوى العالم (باستثناء الصين) بمبلغ 14.5 مليون دولار.

حقق الفيلم الأول لعام 2015 نجاحًا كبيرًا حيث حقق 356 مليون دولار في أمريكا الشمالية و858.8 مليون دولار على مستوى العالم. وأشار موقع "فارايتي" إلى أنه من السابق لأوانه معرفة كيف ستتراكم مبيعات التذاكر للجزء الثاني مقارنة بالجزء الأول - على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن يتفوق "Inside Out 2" على سابقه، ومن الممكن أن يصبح الفيلم الأول لهذا العام الذي يصل إلى مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.

في الجزء الجديد من الفيلم، يعود فيلم ديزني وبيكسار "Inside Out 2" في ذهن المراهقة الحديثة "رايلي" بينما يخوض المقر الرئيسي تدميراً مفاجئاً لإفساح المجال لشيء غير متوقع على الإطلاق: مشاعر جديدة! فرح، حزن، غضب، خوف واشمئزاز، الذين كانوا يخوضون عملية ناجحة على جميع الأصعدة منذ وقت طويل، يعجزون عن تحديد مشاعرهم لدى وصول القلق. ويبدو أنها ليست بمفردها، فقد أحضرت معها الإحراج، الغيرة الحسد.