ads
الخميس 03 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة تيك توكر للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات فاضحة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة الوايلي بإحالة تيك توكر للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات تتنافي مع قيم المجتمع.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالتنسيق مع قوات مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على التيك توكر ز.ا.ت في منطقة الوايلي، عقب تتبع مكانه اختبائه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وممارسة أفعال منافية للآداب، وبث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وعُثر بحوزته على 1700 جنيه، وهاتفين محمولين يُشتبه في استخدامهما لبث الفيديوهات المخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية استخدام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب التيك توك