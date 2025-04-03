إحالة تيك توكر للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات فاضحة

أمرت نيابة الوايلي بإحالة تيك توكر للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات تتنافي مع قيم المجتمع.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالتنسيق مع قوات مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على التيك توكر ز.ا.ت في منطقة الوايلي، عقب تتبع مكانه اختبائه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وممارسة أفعال منافية للآداب، وبث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعُثر بحوزته على 1700 جنيه، وهاتفين محمولين يُشتبه في استخدامهما لبث الفيديوهات المخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.