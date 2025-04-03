جيش الاحتلال يطالب سكان الشجاعية بالنزوح غرب غزة

طالب جيش الاحتلال، اليوم الخميس، سكان معظم الأحياء السكنية في حي الشجاعية بالنزوح صوب المناطق الغربية بمدينة غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرارًا بفرض الإخلاء القسري على عدة مناطق في شرق مدينة غزة.

ودعا المتحدث باسم الجيش، في بيان منشور، سكان قطاع غزة المقيمين في حي الشجاعية وأحياء أخرى إلى الإخلاء الفوري.

وكان الاحتلال قد أصدر، الليلة الماضية، تعليمات مماثلة لسكان بيت حانون، جباليا، مخيم جباليا، والشيخ زايد شمال القطاع، مطالبًا بإخلائهم.

وتعاني معظم المناطق المحددة للإجلاء من غياب شبه كامل للبنية التحتية، إذ تفتقر إلى المياه والخدمات الأساسية، ما يجعلها بيئات غير صالحة للسكن، وتواجه أزمات صحية وبيئية حادة مع انتشار الأمراض والأوبئة.

ويواجه النازحون تحديات كبيرة في نقل كبار السن والمرضى واحتياجاتهم الأساسية، في ظل منع الاحتلال استخدام المركبات للتنقل.

وفي اليوم السابع عشر لاستئناف الحرب، واصلت الطائرات الإسرائيلية قصف مختلف أنحاء قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.