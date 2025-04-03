حريق في عقار "كلاود كيتشن" بدمياط الجديدة دون إصابات

شهدت مدينة دمياط الجديدة صباح اليوم الخميس، حريقًا اندلع داخل عقار "كلاود كيتشن" بلبن، بجوار سانت مارتن في شارع البشبيشي، مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين بعد تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من المكان.



وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران حيث تم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء وتمكن من إخماد الحريق وإطفاء النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة حيث تحركت قوة أمنية من قسم شرطة دمياط الجديدة لمعاينة موقع الحريق وكشف ملابساته واستبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة وتحرير محضر شرطي بها .

وكانت الأجهزة الأمنية بدمياط قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار كلاود كيتشن بلبن بجوار سانت مارتن في شارع البشبيشي بمدينة دمياط الجديدة صباح اليوم الخميس، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخبار وصور الحريق مناشدين سرعة التحرك من قبل قوات الدفاع المدني والإطفاء، كما قام مركز السيطرة وغرفة عمليات ديوان عام محافظة دمياط برصد الحريق ومتابعة السيطرة عليه وإخماد النيران في العقار.

وأشار مصدر أمني، إلى أنه توجد عدة طرق فعالة للوقاية من الحرائق تهدف إلى تعزيز أمان المنشآت وتقليل المخاطر، ومن أفضل طرق الوقاية من الحرائق تركيب أجهزة إنذار حريق يُعد جهاز إنذار الحريق واحد من أهم أدوات الكشف المبكر عن الحرائق؛ حيث يصدر صوت قوي عند رصد الدخان أو الحرارة العالية؛ مما يوفر وقت كافي لإخلاء المكان وبدء التعامل مع الحريق قبل تفاقمه.

وأيضا استخدام أنظمة إطفاء تلقائية، مثل أنظمة الرش التلقائي التي تعمل فور اكتشاف الحريق، وتُساهم في إخماده في مراحله المبكرة قبل أن يمتد؛ مما يقلل من الأضرار المحتملة.

فحص سلامة التمديدات الكهربائية بانتظام

من الضروري إجراء فحوصات دورية للتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية وتجنب أي تلف قد يكون مصدرًا للحريق، خاصةً أن الكهرباء من الأسباب الشائعة للحرائق.