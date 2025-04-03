إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

أُصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي على الطريق الدائري بعد ميدان عبد المنعم رياض، بدائرة مركز شرطة مركز الفيوم، بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد كلا السائقين وفقدانهما السيطرة عليها، فاصطدما معًا وسقط مستقليهما أرضًا ما تسبب في إصاباتهم.

وتلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الدائري، بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الطريق الدائري، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، حيث جرى إيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي اللازمة لهم بحسب إصاباتهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.