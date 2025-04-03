الأنبا مرقس يلتقي اللجنة التحضيرية لمسيرة شباب الأقباط الكاثوليك

استقبل الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، اللجنة التحضيرية لمسيرة شباب الأقباط الكاثوليك، لهذا العام، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء القمص أنطون رزق الله، والأب يوحنا ماهر، راعيا كاتدرائية قلب يسوع، بالقوصية، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، وخادم المسيرة، والأب متى عبد المسيح، راعي كنيسة القديسة تريزا، بالشرابية.

جاء هذا اللقاء تزامنًا مع زيارة الوفد لإيبارشيّة القوصية، في إطار تحضير اللجنة لمسيرة الشباب، والتي من المقرر تنظيمها هذا العام بين إيبارشيتي أسيوط، والقوصية، خلال شهر يوليو المقبل.

ورحب الأب المطران بجميع الحاضرين، معربًا عن سعادته باستقبال إيبارشية القوصية لمسيرة الشباب هذا العام، كما أدارمطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، حوارًا مع الوفد حول برنامج المسيرة الشبابية، وموضوعاتها، وأهم احتياجاتهم، حتى تحقق المسيرة الروحية الأهداف المرجوة منها، لخير الشباب في الكنيسة القبطية الكاثوليكية.