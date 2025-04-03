ارتفاع شهداء غزة منذ استئناف عدوان الاحتلال إلى 1066 شهيدا

ارتفع إجمالي عدد الشهداء والإصابات منذ استئناف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس الماضي إلى 1066 شهيدا و2597 جريحا، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، اليوم الخميس، إنه وصل مستشفيات غزة 24 شهيدا و55 جريحا في الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والمصابين إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، إلى أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتابعت، أن إجمالي الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر عام 2023 ارتفع إلى 50423 شهيدا و114638 مصابا.