رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا رقـم 592 لسنـة 2025 ينص على “يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (6021) من المربع (3) تقسيم المقطم بحى المقطم بمحافظة القاهرة ، بمساحة 3٫9 فدان تقريبًا ، لصالح أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة بالمنطقة، وذلك بإقامة حديقة عامة ومحطة محولات كهرباء وساحة انتظار سيارات ومسجد يشتمل على بعض الملحقات الخدمية”.



وكما أصدر قـرارا رقـم 595 لسنـة 2025 “يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة زكى مبارك الإعدادية بالرقم التعريفى (1707342) الكائن بحوض داير الناحية نمرة (9) ناحية سنتريس - مركز أشمون - محافظة المنوفية ، بمساحة إجمالية مقدارها 2272٫16م2 بعد الارتداد”.



وأصدر أيضا قـرارا رقـم 668 لسنـة 2025 “يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق ناهيا فى المسافة من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى الطريق العمودى الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية الجديد بطول (2٫7) كم ، وذلك لصالح محافظة الجيزة”.

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية اليوم الخميس.

