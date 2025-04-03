مجلس جامعة أسيوط يوافق على توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة بيلاروسيا الحكومية

وافق مجلس جامعة أسيوط، المنعقد في 26 مارس 2025، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، على توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة بيلاروسيا الحكومية للمعلومات والإلكترونيات اللاسلكية، لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي في مجال الحاسبات والمعلومات.

تمتد الاتفاقية لمدة خمس سنوات بدءًا من تاريخ التوقيع، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة تسعى إلى توسيع آفاق التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية المتميزة، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين مصر ودول العالم، فضلاً عن تحسين ترتيب جامعة أسيوط في التصنيفات الدولية.

وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل الطلاب والباحثين من مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وإجراء أبحاث مشتركة، وتطوير برامج أكاديمية متكاملة تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات وندوات علمية وبرامج تدريبية لتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين.