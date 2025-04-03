استشاري أمراض جلدية: الشيب له أسباب وراثية تؤثر على ظهوره المبكر

قالت الدكتورة دعاء الشريف، استشاري الأمراض الجلدية، إن الشيب يمكن أن يكون وراثيًا أو غير وراثي، وكل نوع له أسباب وعوامل مختلفة.

وأوضحت الدكتورة دعاء، في حديثها ببرنامج "صباح جديد"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشيب الوراثي ينتج غالبًا عن جينات من الأب والأم، في حالات الشيب المبكر، قد يظهر عند الأشخاص في سن مبكرة، بدءًا من سن الـ15 عامًا أو ما فوقها، بسبب استعداد جيني يجعل صبغة الميلانين التي تعطي الشعر لونه الطبيعي تضعف وتختفي تدريجيًا.

أما بالنسبة للشيب غير الوراثي، فقد أرجعت السبب الرئيسي إلى عدة عوامل، أهمها التوتر، الذي يعتبر من أكبر الأسباب المؤدية إلى الشيب المبكر سواء في الأطفال أو الكبار، مضيفةً أن التوتر سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا يؤثر سلبًا على صبغة الميلانين في الشعر، حيث يؤدي إلى تدمير هذه الصبغة، كما تحدثت عن تأثير نقص فيتامين ب 12، الذي يعتبر مهمًا جدًا في تكوين الميلانين، والذي بدوره يؤثر على لون الشعر وصحته.

وأضافت أن من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى الشيب المبكر هي بعض الأمراض المناعية مثل مرض "البهاق"، الذي يفقد فيه الشخص صبغة اللون في الجلد والشعر، مؤكدةً أن الحالات النفسية مثل الحزن والاكتئاب قد تؤثر أيضًا على ظهور الشيب المبكر.

وفيما يخص دور الفيتامينات والمعادن، قالت الدكتورة دعاء إن فيتامين ب 12 والزنك والنحاس يلعبون دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الشعر، سواء من حيث اللون أو من حيث منع تكسره، مؤكدةً أنه يجب إجراء تحاليل للتأكد من نقص أي من هذه الفيتامينات أو المعادن قبل بدء العلاج.