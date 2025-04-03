أستاذ علوم سياسية: مصر تتحرك بفاعلية لوقف العدوان الإسرائيلي في غزة والتوصل إلى هدنة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تعد من أولى الدول التي تساهم بشكل فعال في جهود حقن دماء الفلسطينيين، حيث تتصدر وتواصل قيادتها للجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

وأضاف «سلامة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تتعاون مع أطراف إقليمية أخرى مثل قطر والأردن بهدف التوصل إلى هدنة ووقف العدوان المستمر ضد الفلسطينيين، الذي لا يحمل أي مبررات.

وتطرق “سلامة” إلى موقف المجتمع الدولي، مشيرًا إلى حالة الصمت التي تُسجل من قِبله، رغم امتلاكه القدرة على الضغط على إسرائيل، لافتًا إلى حالة التواطؤ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن الدعم الأمريكي الذي تقدمه لتل أبيب هو السبب وراء إصرارها على هذا العدوان، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، ما يُشجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على المضي قدمًا في هذه العمليات.

وأوضح سلامة أن مصر تبذل جهودًا مستمرة على جميع الأصعدة، سواء من خلال التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية، أو من خلال ممارسة الضغوط على إسرائيل، بهدف الوصول إلى هدنة مؤقتة تهدئ الأوضاع في المنطقة.