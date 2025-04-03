ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة ، منها السفينة ( PRINCE AMIN ) والتي ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 179 م وعرضها 24 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 33000 طن من القمح لصالح القطاع العام حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 69918 طن تشمل : 16907 طن كلينكر و 16750 طن يوريا و 5114 طن جبس معبأ و 2400 طن رمل و 8587 طن علف بنجر و 20160 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40155 طن تشمل: 10957 طن حديد و 8680 طن ذرة و 8858 طن خردة و4500 طن فول صويا و 1062 طن خشب زان و 6098 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 738 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 114 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 689 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139371 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 56072 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3908 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5598 حركة.

كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب ، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط ، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر حيث يأتي استقبال أوناش الرصيف العملاقة استكمالًا لعملية تجهيز المحطة ، حيث سبق الإعلان عن وصول عدد 5 أوناش رصيف عملاقة من إجمالي 12 ونش الى جانب 20 ونش ساحة كهربائي ( RTG) من إجمالي 40 ونش ساحة مقرر وصولها تباعًا ، وتعمل أوناش الساحة تلك بتقنيات متقدمة صديقة للبيئة ، ما يضمن تشغيل المحطة وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.