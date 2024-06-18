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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عاد متأخرا.. عامل يلقي ابن زوجته من الطابق الرابع في أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أقدم عامل على محاولة إنهاء حياة ابن زوجته بالقائه من الطابق الرابع لعودته متأخرا ليلا إلى الشقة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

عامل يلقي ابن زوجته من الطابق الرابع

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على طالب في عقده الثاني مصاب بإصابات بالغة وحالته العامة سيئة جري نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

بعمل التحريات تبين أن زوج والدته المصاب أقدم على إلقائه من الطابق الرابع لعودة المصاب متأخرا ليلا إلى الشقة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهم 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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