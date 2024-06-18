الأهالي يشيعون جثامين 4 ضحايا بحادث الطريق الزراعي في البحيرة

شيع أهالى قرية القنيشات، التابعة لمركز الدلنجات محافظة البحيرة، قبل قليل، جثامين 4 أشخاص، من أسرة واحدة إلى مثواهم الاخير، من ضحايا حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالطريق الزراعي ( الإسكندرية - القاهرة)،أمام قرية زهره التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

وفاة 4 أشخاص بحادث إصطدام سيارة في البحيرة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح في حادث تصادم بين سيارة ملاكي والرصيف، وقع صباح اليوم على طريق الإسكندرية - القاهرة الزراعي أمام قرية زهرة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وأفادت معلومات أولية أن الحادث وقع عندما فقد السائق السيطرة على مركبته، مما أدى إلى اصطدامها بالرصيف.

أسفر الحادث عن مصرع كل من محمد السيد طه زين الدين (56 عاما)، وزين الدين طه يونس (65 عاما)، وحمزة محمد زين الدين طه (11 عاما)، وأميرة محمد زين الدين طه (8 سنوات)، وإصابة كل من اسماء سالم زيدان (30 عاما)، وزين محمد زين الدين (سنتان)، ومحمد زين الدين طه (40 عاما) بجروح متفرقة في أنحاء الجسم.

نقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار العام، والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما جاري عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي صرحت بدفن جثامين الضحايا بمعرفة ذويهم.