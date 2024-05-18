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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة استبدال مواطن عملات أجنبية بأخرى محلية في مطار القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية لمقطع الفيديو الذى جرى رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعى لأحد الأشخاص زعم خلاله استبدال أمواله "عملات أجنبية" بعملات "محلية"، بطريق المغافلة خلال تواجده بمطار القاهرة الدولى للسفر لإحدى الدول الأجنبية.
 تبين من خلال فحص كاميرات المراقبة عدم حدوث الواقعة، وعدم صحة ادعاءات المذكور. 
 جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.

عملات اجنبية محلية بمطار القاهرة بمطار القاهرة الدولى للسفر