وكيل تعليم دمياط: لا استعجال في تصحيح الشهادة الإعدادية بدمياط

تفقد اليوم السبت، محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان علي انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات.

وأكد "غريب" علي ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى وكيل الوزارة، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح وكيل الوزارة، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بدأت اليوم وسوف تسير بشكل منتظم مع الامتحانات حيث تجرى تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولا بأول.

وتابع "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم، مراكز توزيع الأسئلة بالادارات التعليمية كفر سعد وكفر البطيخ، كما تفقد سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية بمدارس دمياط الاعدادية بنين وبنات الشاطئ الإعدادية بنات والنيل الإعدادية بنات بإدارة دمياط التعليمية.

وتفقد "وكيل الوزارة" لجان الامتحان الفرعية مطمئنًا على الطلاب بسؤالهم عن وجود أي شكوى من الامتحان، وطالبهم بالتريث في الإجابة عن كل سؤال وتحديد الإجابة عن المطلوب من كل سؤال، موجها بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير العناية الطبية اللازمة.