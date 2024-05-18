الطيران الإسرائيلي يواصل شن غارات على جنوب لبنان

شن الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب معبر المصنع الحدودي اليوم من جهة سوريا، في ثاني استهداف في تلك المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة مروحين بإتجاه جبل بلاط استهدفت منزلا كان قد تم استهدافه سابقا، بالإضافة إلى غارة أخرى على بلدة عيتا الشعب.