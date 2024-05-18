ads
السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بيراميدز يتسلح بالقوه الضاربة لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

بيراميدز
بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في السابعة من مساء الأحد على استاد الإسماعيلية في إطار الجولة ٢٤ من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى:  شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي  - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - محمود صابر

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

وغادر الفريق القاهرة ظهر اليوم السبت، على أن يخوض آخر تدريباته بأحد ملاعب مدينة الإسماعيلية مساء اليوم، والاستمرار في المعسكر حتى خوض اللقاء.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة بينما يمتلك الإسماعيلي 26 نقطة في المركز الثاني عشر. 

بيراميدز والاسماعيلي الدوري الممتاز قائمة بيراميدز