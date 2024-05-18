بيراميدز يتسلح بالقوه الضاربة لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في السابعة من مساء الأحد على استاد الإسماعيلية في إطار الجولة ٢٤ من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - محمود صابر

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

وغادر الفريق القاهرة ظهر اليوم السبت، على أن يخوض آخر تدريباته بأحد ملاعب مدينة الإسماعيلية مساء اليوم، والاستمرار في المعسكر حتى خوض اللقاء.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة بينما يمتلك الإسماعيلي 26 نقطة في المركز الثاني عشر.