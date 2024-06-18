آداب عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، وتحت إشراف محمد ابراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكدت «كامل» أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي، وذلك للأقسام التي انتهت امتحاناتها خلال، هذا الأسبوع وهي:

١- قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

٢- قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية (الشعبة العامة، وشعبة نظم المعلومات الجغرافية).

٣- قسم اللغات الشرقية ( شعبة التركي، شعبة الفارسي، شعبة الأوردو).

٤- قسم الحضارة واللغة الأوربية القديمة.

٥- قسم الدراما والنقد المسرحي.

٦- قسم المكتبات والمعلومات.

٧- قسم اللغة العبرية وآدابها.

وحيث تم إعلان باقي نتائج الأقسام وهي قسم آثار بشعبة الثلاث ( شعبة مصري، شعبة يوناني، شعبة إسلامي) فضلا عن نتائج قسمي:

الإرشاد السياحي، والإعلام، وقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، والبرنامج المميز( الدراسات العبرية الإسرائيلية)

كما أشاد محمد أبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بجودة أداء العمل والدقة وسرعة الإنجاز أثناء التجهيز للامتحانات بداية بإعداد الجداول، وتوزيع اللجان، وتشكيل الكنترولات، والقيام بالتصحيح الإلكتروني ورصد الدرجات وانتهاء برفعها على المنصة.

وبهذه المناسبة تقدمت عميد الكلية بالشكر لكل أعضاء عملية الإمتحانات: رؤساء الأقسام، ورؤساء الكنترولات، وحدة الخدمات الطلابية الرقمية، وحدة القياس والتقويم والرصد الإلكتروني، وأعضاء هيئة التدريس، وشئون الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب، والملاحظين والمعاونين،" على كل ما بذلوه من جهود، من أجل إنجاز الامتحانات وإعلان النتائج لأبنائنا الطلاب والطالبات.