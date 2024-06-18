جامعة عين شمس تهنئ فريق التصنيف الدولي و«التميز للاستدامة» على التقدم في التصنيفات العالمية

تقدمت إدارة جامعة عين شمس برئاسة محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة بخالص التهانى لفريق التصنيف الدولي بالجامعة بقيادة أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي التابعة لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي برئاسة شهيرة سمير المدير التنفيذي للقطاع على تحقيق الجامعة إنجازا جديدًا بتقدمها 133 مرتبة في تصنيف QS العالمي للعام 2025، لتحتل الترتيب 592 عالميًا.

كما تقدمت إدارة الجامعة بالتهانى لفريق التصنيف الدولى وأحمد العوضى مدير مركز التميز للاستدامة على تحقيق الجامعة المركز الأول محليًا والسابع أفريقيا والـ٢٠١ عالميا في تصنيف THE impact ranking الخاص بتصنيف أداء جامعات العالم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.