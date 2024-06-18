الخارجية الأمريكية: تشكيل حكومة الحرب الإسرائيلية قرار لا يخصنا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن حل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمجلس الوزراء الحربي، لا يغير "التقييم الأساسي" لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحرب في غزة.

وقال ميلر - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الفضائية- إن تشكيل حكومة الحرب الإسرائيلية هي قرار إسرائيلي لا يخص الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا "هذه القرارات هي قرارات لحكومة إسرائيل ومواطنيها".

وحول سوء معاملة "المحتجزين" الفلسطينيين، قال ميلر:"أوضحنا لحكومة اسرائيل أن عليها احترام حقوق الانسان للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية"، مشددا على ضرورة أن تكون هناك إجراءات قضائية سليمة والتعامل مع "المحتجزين" وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن هناك مشاكل تواجه توزيع المساعدات الانسانية في قطاع غزة، من بينها الهجوم من قبل متظاهرين إسرائيليين على شاحنات المساعدات، مؤكدا أن واشنطن تطالب الحكومة الاسرائيلية باتخاذ إجراءات تهدف إلى تسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبشأن تقييم الإدارة الأمريكية حيال زيارة الرئيس الروسي إلى كوريا الشمالية، أوضح ميلر أن تعميق العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية يبعث القلق حول موضوع السلام والأمن والحفاظ على منظومة منع انتشار الأسلحة.

وعن الحرب في السودان، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الحرب في السودان "كارثية والموقف الانساني يتطلب انتباها إقليميا ودوليا"، مضيفا أن الولايات المتحدث تحث "طرفي النزاع" على الإنخراط والجلوس على طاولة المفاوضات لأنه في النهاية هو الحل الأمثل لوقف النزاع وتحقيق مطالب شعب السودان.