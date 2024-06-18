بوتين: روسيا وكوريا الشمالية تتعهدان بإفشال المخططات الغربية وفرض نظام عالمي جديد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التطور المستمر للشراكة المتعددة الأوجه بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وأشاد بوتين بدعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتضامنها مع روسيا في القضايا الدولية الرئيسية، مؤكدًا استعداد بيونغ يانغ لمقاومة الضغوط الغربية التي تهدف إلى منع تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب يقوم على العدالة والاحترام المتبادل للسيادة.

واتهم بوتين الولايات المتحدة بمحاولة فرض نظام عالمي قائم على قواعد مزدوجة المعايير، واعتبر أن الدول التي تتبع سياسات مستقلة تواجه ضغوطًا متزايدة.

وأشار إلى الجهود الأمريكية لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا ودعم نظام كييف بالأسلحة والمساعدات، مؤكدًا أن روسيا ستظل منفتحة على الحوار المتساوي.

كما أبدى بوتين تقديره للشعب الكوري الشمالي الذي يواجه التهديدات والضغوط الأمريكية بشجاعة، ويحقق إنجازات كبيرة في تعزيز القوة الدفاعية والتكنولوجية للبلاد.

وأكد على دعم روسيا المستمر لكوريا الشمالية في نضالها من أجل الاستقلال والحق في تحديد مسار تنميتها.