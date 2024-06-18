حمولة زائدة.. إصابة 7 أشخاص إثر سقوط أسانسير من الطابق التاسع بالبدرشين

كشفت التحريات الأولية التي أجراها أجراها مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة في واقعة سقوط أسانسير من الطابق التاسع بدائرة المركز، أن الأسانسير سقط نتيجة الحمولة الزائدة حيث استقله 7 أشخاص من أسرة واحدة مما تسبب في إصابتهم جميعا.

سقوط أسانسير في البدرشين

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أسانسير يستقله 7 أشخاص من أسرة واحدة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط أسانسير يستقله 7 أشخاص من الطابق التاسع نتيجة الحمولة الزائدة، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.