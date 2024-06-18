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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضحايا الحر.. غرق شخصين في مياه النيل بمنشأة القناطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثتي شخصين غرقا في مياه النيل أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو بمنشأة القناطر.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخصين في مياه النيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه عقب نزوح شخصين للاستحمام في مياه النيل هربا من حرارة الجو جرفتهما المياه ولم بتمكنا من الخروج لعدم إجادتهما السباحة، جرى انتشال الجثامين ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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