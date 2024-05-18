نائب رئيس جامعة الأزهر يوجه بإحكام السيطرة على لجان الامتحانات

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، اليوم السبت، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات فرع البنات بمدينة نصر.

شملت الجولة تفقد لجان امتحانات كليات الدراسات الإسلامية والعربية، والتربية، والدراسات الإنسانية، والصيدلة، والهندسة.

وشدد نائب رئيس الجامعة -خلال الجولة التفقدية- على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، مؤكدًا على ضرورة وجود أستاذ المادة للرد على أي استفسار يرد من الطالبات.

ودعا «خضر»، إلى أن تكون الأعداد معقولة حسب مساحة المكان لعدم التكدس واحكام السيطرة علي اللجان وكذلك الورقة الامتحانية طبقا لمتطلبات الجودة بعد حصول كليات الفرع علي شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة.

وتابع وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحانات بالتنسيق مع الإدارة الطبية، وذلك في حضور عمداء ووكلاء كليات الفرع بمدينة نصر.