16 ألف طن بضائع و3355 راكبًا بموانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

شهدت موانئ البحر الأحمر التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر حركة نشطة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث جرى تداول 16 ألف طن من البضائع العامة المتنوعة، و794 شاحنة و70 سيارة، وشملت حركة التداول 2500 طن بضائع واردة جرى نقلها بواسطة 240 شاحنة و66 سيارة، بينما بلغت حركة الصادرات 13500 طن بضائع تم شحنها على متن 554 شاحنة و4 سيارات.

تفاصيل حركة موانئ البحر الأحمر:

ميناء سفاجا: يستعد اليوم لمغادرة 3 سفن هي الرياض وامل وسينا، وشهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ALEENA1 وسينا ومغادرة السفينتين الحرية 1 وبوسيدون اكسبريس.

ميناء نويبع: جرى تداول 3770 طنًا من البضائع و410 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) لثلاث سفن هي بريدج وكوين نفرتيتي وآور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3355 راكبًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر على التزامها بتقديم خدمات متميزة لعملائها، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتيسير حركة التجارة البحرية عبر موانئها، وذلك مساهمةً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي مهم.