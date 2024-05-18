الأكاديمية العسكرية تنظم زيارة لعدد من طلبة الكلية الحربية لمستشفى أهل مصر

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من طلبة الكلية الحربية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وذلك فى إطار تعزيز المشاركة المجتمعية لأفراد القوات المسلحة والتواصل مع أبناء الشعب المصرى.

بدأت الزيارة بعرض تقديمى تناول إمكانيات المستشفى وما تقدمه من خدمات ورعايه طبية متطورة

فى مجال علاج الحروق، وقيام طلبة الأكاديمية بجولة تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى وتقديم الدعم لنزلاء المستشفى والمساهمة فى رسم البسمة على وجوههم.

تأتى الزيارة فى إطار جهود القوات المسلحة لدعم مؤسسات المجتمع المدنى والمنشآت الطبية ذات البعد الإنسانى ودعم دورها فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ورفع روحهم المعنوية.