ads
السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأكاديمية العسكرية تنظم زيارة لعدد من طلبة الكلية الحربية لمستشفى أهل مصر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من طلبة الكلية الحربية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وذلك فى إطار تعزيز المشاركة المجتمعية لأفراد القوات المسلحة والتواصل مع أبناء الشعب المصرى.

بدأت الزيارة بعرض تقديمى تناول إمكانيات المستشفى وما تقدمه من خدمات ورعايه طبية متطورة
فى مجال علاج الحروق، وقيام طلبة الأكاديمية بجولة تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى وتقديم الدعم لنزلاء المستشفى والمساهمة فى رسم البسمة على وجوههم.

تأتى الزيارة فى إطار جهود القوات المسلحة لدعم مؤسسات المجتمع المدنى والمنشآت الطبية ذات البعد الإنسانى ودعم دورها فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ورفع روحهم المعنوية.

الأكاديمية العسكرية المصرية الكلية الحربية