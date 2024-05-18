أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 18 مايو 2024

استقرت أسعار الذهب أو ما يسمى بـ المعدن الأصفر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 18 مايو 2024 ، بعد أن بدأ اليوم بارتفاع محدود رغم عطلة البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3623 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2717 جنيهًا، وحقق سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2119 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3170 جنيهًا.

يذكر أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية قد ارتفعت بنسبة 2.3٪ وبقيمة 54 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، مدعومة بتزايد التوقعات بإنهاء البنك الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، من الخفض المبكر لأسعار الفائدة ، صاحب ذلك زيادة في أسعار الذهب في السوق المصرية بقيمة 45 جنيهًا؛ وذلك بعد أن أغلقت الأوقية مساء أمس عند مستوى 2414 دولارًا، لتتجاوز أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2431 دولارًا المسجل في أبريل المنقضي.