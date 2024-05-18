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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

حسين الجسمي يفتتح موسم صيف 2024 بأغنية "دلع دلع"

حسين الجسمي
حسين الجسمي
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طرح  الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "دلع دلع" مفتتحاً بها اصداراته في موسم صيف 2024، ومجدداً تعاونه مع أشعار مانع بن سعيد العتيبة.

ويقول الجسمي في مطلع الأغنية:
دلع دلع ،، يا شيخة الحسن كله
دلع دلع ،،  غني بصوتك مع الورق
غني و أنا اغني مع الشوق شله
هذا الحسن يلي سرق نومنا سرق
انتي القمر و انتي النجوم المطله
و انتي الغنج و الدل و الزين و الفرق
أشراق حسنك نوره بكل حله
و مبيسمك يسطي مثل سطوة البرق.
 

حسين الجسمي دلع دلع مانع بن سعيد العتيبة