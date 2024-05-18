حسين الجسمي يفتتح موسم صيف 2024 بأغنية "دلع دلع"

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "دلع دلع" مفتتحاً بها اصداراته في موسم صيف 2024، ومجدداً تعاونه مع أشعار مانع بن سعيد العتيبة.



ويقول الجسمي في مطلع الأغنية:

دلع دلع ،، يا شيخة الحسن كله

دلع دلع ،، غني بصوتك مع الورق

غني و أنا اغني مع الشوق شله

هذا الحسن يلي سرق نومنا سرق

انتي القمر و انتي النجوم المطله

و انتي الغنج و الدل و الزين و الفرق

أشراق حسنك نوره بكل حله

و مبيسمك يسطي مثل سطوة البرق.

