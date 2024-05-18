رئيس الوزراء يختتم جولته بمحافظة بني سويف بتفقد القرية التكنولوجية

في ختام جولته بعدد من المشروعات التنموية والصناعية بمحافظة بني سويف اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد القرية التكنولوجية بمحافظة بني سويف.

وفيما يتعلق بالقرية التكنولوجية بمحافظة بني سويف، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنها تقع على مساحة 55 فدانا؛ حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى 16.5 فدان، وتضم شركتين متخصصتين في مجال التعهيد، ومركز ابداع مصر الرقمية "كريتيفا"، ومقر كل من جامعة النهضة، وجامعة بنى سويف التكنولوجية؛ موضحًا تطور نسب إشغال مباني المرحلة الأولى لتصل إلى 100% في 2023 ارتفاعًا من 10% في 2019.

وأضاف وزير الاتصالات، أن المرحلة الأولى من القرية التكنولوجية تضم أربعة مباني، تشمل الأنشطة الاستثمارية وأنشطة التدريب وبناء القدرات الرقمية، ويجرى من خلالها توفير نحو 1365 فرصة عمل و1640 فرصة للتعليم والتدريب الهندسي والتكنولوجي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية داخل القرية التكنولوجية؛ بتفقد شركة "أورا" العاملة في مجال التعهيد وخدمات مراكز الاتصال، حيث استمع إلى شرح من رامز أرتين، نائب رئيس الشركة، حول أنشطة المركز والخدمات والحلول التي تقدمها الشركة من مقرها بالقرية التكنولوجية، مضيفًا أن الشركة تعتمد على الشباب من الجنسين من أبناء محافظة بنى سويف، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق استفادة اقتصادية واجتماعية ملموسة.

وقدم نائب رئيس شركة "أورا"، شرحًا تفصيليًا حول خطط الشركة التوسعية بمقرها بالقرية التكنولوجية، وكذا خططها لمضاعفة عدد العاملين بها، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الموظفين بالشركة من 50 موظفًا في 2021 إلى 670 موظفا من خريجي جامعة بنى سويف وجامعة المنيا، وتستهدف الوصول إلى 1600 موظف في 2027.

وأجري الدكتور مصطفي مدبولي، حوارًا وديًا مع عدد من الشباب العاملين بشركة "أورا"، واستفسر منهم عن ظروف عملهم ومرتباتهم وفرص التدريب التي تقدمها الشركة لهم، حيث أكد الشباب أنهم يتقاضون مرتبات جيدة جدًا، وعبروا عن شكرهم لوزارة الاتصالات على المنح المقدمة لهم مما أهلهم لسوق العمل.

وعقب ذلك، انتقل رئيس الوزراء ومرافقوه، لزيارة مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمي وريادة الأعمال، وتدريب وتأهيل الكوادر الشابة من أبناء محافظة بنى سويف على أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور عمرو طلعت، حول استراتيجية مصر الرقمية، وخطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية بهدف تمكين الشباب من الالتحاق بوظائف في الاقتصاد الرقمي، وتحقيق الشمول الرقمي، ورعاية الإبداع والابتكار.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه يجرى توفير برامج تدريبية تستهدف كافة المراحل العمرية والخلفيات الأكاديمية، حيث تتضمن برامج لنشر الثقافة الرقمية لكافة فئات المجتمع، وبرامج أخرى للطلاب في كافة المراحل التعليمية، بالإضافة إلى برامج لخريجى التخصصات غير التكنولوجية لإكسابهم المهارات الرقمية، وبرامج أخرى لصقل المهارات الرقمية لخريجى التخصصات التكنولوجية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن الوزارة توفر مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة تشمل تدريبا تقنيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتدريبا على مهارات العمل الحر، وتنمية مهارات ريادة الأعمال ومهارات جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى برامج تنمية المهارات الشخصية واللغات بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل؛ لافتًا إلى جهود رعاية الابداع التكنولوجي من خلال برامج متخصصة لرواد الأعمال، والتي تبدأ بمساعدتهم في بناء خطة متكاملة تمهيدا لتأسيس الشركة، وتوفير التدريب التقني والاقتصادي والتسويقي، والعصف الفكري لبلورة الأفكار المبتكرة ثم احتضان الشركة لدعمها في مرحلة النمو حتى إنشاء الشركة وضمها في مسرعات الأعمال، وإقامة محافل للتشبيك مع المستثمرين لجذب الاستثمارات للشركات.

وأضاف الوزير، أنه يجرى العمل على نشر ثقافة الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال من خلال التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بالمحافظات؛ حيث جرى زيادة عدد المراكز من 3 مراكز في 2016 إلى 11 مركزًا في 2022، ثم إلى 20 مركزًا في العام الماضي، ومستهدف الوصول إلى 26 مركزًا خلال العام الحالي.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح قدمه عدد من الشباب رواد الأعمال المستفيدين من برامج وخدمات المركز، حيث جرى استعراض أنشطة بعض الشركات الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي جرى احتضانها داخل "كريتيفا" بنى سويف، وشملت أنشطة تطوير تطبيقات في مجالات مختلفة؛ منها تطبيق "دينامو" في مجال النقل الذكي للرحلات الداخلية بين المدن، وكذلك تطبيق "سودو" للتجارة الإلكترونية لبيع وتوصيل مستلزمات البقالة اليومية للمنازل خلال دقائق.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه أيضًا، المعامل التكنولوجية وقاعات التدريب بمركز إبداع مصر الرقمية ببنى سويف؛ حيث اطلع على الأنشطة والبرامج المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها داخل المركز، والموجهة لشباب محافظة بنى سويف من الطلاب وخريجي الجامعات في مجالات بناء القدرات الرقمية والتأهيل لسوق العمل الحر العالمي واحتضان الشركات الناشئة.