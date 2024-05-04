خبير: الاقتصاد المصري يمتلك قدرة أكبر على الاحتياجات التمويلية المستقبلية

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن تَغيّر نظرات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري نتاج الإصلاحات التي قامت بها الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرة أكبر على الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية، موضحًا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات إيجابية في الفترة الماضية من خلال القضاء على السوق السوداء وترك سعر الصرف طبقًا لآليات السوق.

وأشار إلى أنه كان هناك فجوة دولارية في الفترة الماضية، وكل هذه الأمور أدت لتراجع التصنيف، ولكن السياسية الاقتصادية التي اتبعتها الدولة برفع سعر الفائدة وترك سعر الصرف لآليات السوق كان من أهم الخطوات لدعم الاقتصاد المصري.