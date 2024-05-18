استكمال رصف محور كليوباترا الرابط بين برج العرب الجديدة والساحل الشمالي (صور)

تفقد المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ومسئولو الجهاز، استكمال تنفيذ أعمال الرصف بطريق محور كليوباترا "طريق حسن علام سابقا"، الرابط بين برج العرب الجديدة والساحل الشمالي، والجاري تنفيذه حاليا.

وتابع رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، الأعمال التي تتم حالياً، وهي "طبقة أسفلت سطحية - أعمال النيو جيرسي - أعمال التدبيش - أعمال البلدورات".

وأشار رئيس الجهاز إلى أن محور كليوباترا "طريق حسن علام سابقا"، يربط بين مدخل مدينة برج العرب الجديدة، وطريق الساحل الشمالي بطول 8 كم، ليصبح بعرض 7 حارات مرورية بكل اتجاه وجزيرة وسطى بعرض 5 أمتار، شاملاً الأعمال الصناعية.

في السياق ذاته، اجتمع رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة بمسئولي الشركات المنفذة لعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث وجه بسرعة تنفيذ الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة والبرنامج الزمني للتنفيذ.

كما أكد رئيس الجهاز على كافة الشركات بالالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال، مشيراً إلى أنه لن يتم التهاون مع المقاول المتقاعس، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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