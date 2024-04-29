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الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ مطروح يبحث مقترح مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة النجيلة

بحث مقترح مشروع الصرف
بحث مقترح مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة النجيلة
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ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، مقترح مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة النجيلة، بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات الصرف الصحي، والدكتور عماد الدين عبد الله رئيس مدينة النجيلة، واللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة، والمهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمراني بالمحافظة. 

جرى استعراض أكثر من مقترح لمسار المشروع من محطة الصرف إلى محطات الرفع والمعالجة خارج الحيز العمرانى للمدينة؛ بما يحقق أقصى استفادة وخدمة  لأهالي المدينة ومدى القابلية للتطبيق وفق الطبيعة السكانية وطبيعة التربة ومستوى مسار انحدارها مع الحفاظ على البيئة المحيطة والاستغلال الأمثل لناتج المياه المعالجة .
 ووجه محافظ مطروح بعمل دراسة متكاملة عن جميع متطلبات المشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والرؤية المستقبلية لتنمية المدينة والزيادة السكانية المتوقعة والمشروعات الحالية والمستقبلية التى تشهدها المدينة للوصول إلى رؤية شاملة واستيعاب كافة المستجدات.

مقترح مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة النجيلة

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