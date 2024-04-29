قرار عاجل من النيابة ضد عامل وشقيقه بتهمة حرق صيدلية بالشروق

فتحت نيابة الشروق وبدر، تحقيقات موسعة في واقعة عامل وشقيقه لقيامهما بإضرام النيران عمداً بإحدى الصيدليات في منطقة الشروق، حيث أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الواقعة لتفريغها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بصيدلية بدائرة القسم.

بالفحص وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه ، مقيمان بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم ضبطهما وبحوزتهما (دراجة نارية ملك أحدهما) وبمواجهتهما إعترف العامل بارتكاب الواقعة بإستخدام "مادة تساعد على الإشتعال" لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل.

وأضاف باقتصار دور المتهم الثانى على إنتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.