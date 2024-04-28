إزالة تعديات على 70 فدانا تابعين للثروة السمكية في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن استمرار حملات المرحلة الثالثة من الموجة ال٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد ٤ حالات تعدِ على أراضى زراعية تابعة لولاية جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بمساحة ٧٠ فدان و٢٣ قيراط و١١ سهم .

وأضافت " محافظ دمياط "، وصل عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق تلك المرحلة ٢٩ حالة تعدِ على أملاك الدولة بمساحة ٢٣٢٦ متر مربع و ٤ حالات تعدِ على أراضى زراعية بمساحة٧٠ فدان و٢٣ قيراط و١١ سهم وتنفيذ ١٦٣ قرار إزالة بمساحة ١٦٢٠ متر طولة و١٧ فدان و٢١ قيراط و٧ سهم ، وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية لموقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطريق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة.

وتابعت " الدكتورة منال عوض " الموقف التنفيذى للمشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ الشهرى وحتى بنك مصر بطول ٤١٠ متر لحماية الكورنيش والطريق وإنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات للنخيل وإنشاء اعمدة إنارة وأيضًا عمل مرسى لمعدية نقل الركاب، وكذلك رفع كفاءة الطريق بداية من كوبرى دمياط المعدنى وحتى بنك مصر بطول ٩١٠ متر طولى وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وارصفة جانبية وجزيرة وسطى .

فيما وقد شددت" الدكتورة منال عوض " على الدفع بمعدلات التنفيذ والبدء بأعمال انشاء بالوعات صرف مياه الأمطار، والالتزام بالجدول الزمنى لتطوير الطريق باعتباره طريق حيوى يشهد كثافة مرورية عالية ومحور يربط بين المدينة وطريق رأس البر