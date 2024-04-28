السيسي يفتتح مركز السيطرة في دمياط عبر "الفيديو كونفرانس"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية ومراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، حيث تم افتتاح مركز السيطرة بديوان عام محافظة دمياط عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأكد رئيس الجمهورية أن مصر تُعد نقطة ومحور رئيسى لنقل البيانات فى العالم ، لذا نعمل على إعداد مصر للانطلاقة الحقيقية فى مجال التنمية والتطور من خلال بنية أساسية متكاملة للحفاظ على دور مصر فى هذا المجال ، حيث تم تحقيق تطور كبير بمجال التحول الرقمى الا انه لازال غير كافِ ، بمصر تساهم فى تحقيق التطور المطلوب بما يتواكب مع التطور السريع الذى يشهده العالم ، وأضاف السيد الرئيس أنه عند إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة سعينا لتحقيق الريادة فى مجال تكنولوجيا المعلومات ، كما أكد أنه تم إنشاء مركز رئيسى ومراكز فرعية والتى يتحقق من خلالها الاستفادة الضخمة من المعلومات وتبادلها بين الوزارات والهيئات بما يساهم فى تنفيذ حجم عمل بدقة وسرعة بشكل أكبر ، فى ظل منظومة تأمينية كاملة للبيانات.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه تم إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بديوان عام محافظة دمياط الجارى إنشاؤه حاليا ، حيث تم تجهيز المركز بالكامل وتشغيله فى نوفمبر 2023 ، لافتة إلى أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة ، يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإنشاء شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل يتم تنفيذها طبقاً لأحدث المعايير ، وذلك فى إطار عمليات التحول الرقمى بالدولة المصرية، حيث يعد المشروع نقلة جديدة حققتها الدولة المصرية في إطار رؤيتها للتعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات ، بما يضمن جودة التعامل مع الأزمات بشكل فورى وفى إطار معايير عالمية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة ، وبما يحقق أيضًا الحفاظ على الممتلكات العامة ودعم خطط التنمية المستدامة .