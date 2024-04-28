وكيل تعليم دمياط يتفقد ورش عمل مخرجات ونواتج الأنشطة التربوية

واصل محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، تفقده لورش عمل مخرجات ونواتج الأنشطة التربوية للطلاب والطالبات المبدعين والمبتكرين والموهوبين بمدارس إدارة فارسكور التعليمية، المقامة بمدرسة الثانوية الزخرفية بنات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية ومسعد ابو الرجال مدير إدارة فارسكور والسيد الشرايدي وكيل الإدارة وإيمان الجلاد مدير إدارة الأنشطة وأسماء الكاشف مدير إدارة الخدمات وأماني طراف مدير إدارة الموهوبين ولفيف من القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارة التعليمية.

وشملت تلك الورش مجالات الرسم بألوان الزيت والفحم ورسم أشخاص وشغل خرز واشغال يدوية و الإلقاء الشعري والغناء الفردى والجماعي والتمثيل والمسرح كذلك ورش عمل للإقتصاد المنزلي والتربية الزراعية.

وأكد وكيل الوزارة، أن ما شاهده اليوم من ورش عمل للممارسات العملية للأنشطة التربوية اللاصفية في كل مناحي الأنشطة، يعبر تماما عن حقيقة الأنشطة وليس مجرد حصة أثناء اليوم الدراسي.

مشيرا أن الأنشطة تشكل شخصيته الطالب الحقيقية وتعزز قيم الانتماء والولاء لديه من خلال ممارسة عملية في جماعة تكسب أولادنا مهارة أو حرفه فالأنشطة هي الرئة التي يتنفس منها الطلاب وهي التي تجعل المدرسة بيئة جاذبة والطالب يفرغ طاقته بالمدرسة ويتعلم العمل الجماعي داخل الفريق.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لكل المدارس المشاركة وطلابها ولكل من ساهم وساعد الطلاب والطالبات في صقل مهاراتهم في إطار تربوي سليم.

